MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı: İstifa iddiaları yalan

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa ettiğine yönelik haberlerinin doğru olmadığını bildirdi.

MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı: İstifa iddiaları yalan
Eklenme: 05 Ocak 2017, 10:39
Bu haber 1.721 kez okundu

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, dün akşam bazı internet sitelerinde, partisinin MYK üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin haberler yapıldığını belirtti.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sancaklı, bunların MHP'ye yönelik manipülasyonlar olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Sancaklı, "Atila Kaya'nın Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının üzerinden oyunlar oynanmaya çalışılıyor." dedi.






 
EtiketlerKocaeliMHPMYK
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.