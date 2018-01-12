Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

MHP ittifak komisyonunu belirledi

Milliyetçi Harekete Partisi'nin belirlediği ittifak komiisyonun Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı, İ.Faruk Aksu

12 Ocak 2018 Cuma 09:30
MHP ittifak komisyonunu belirledi

Ayrıntılar hazırlanıyor...

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'tan Sow ve transfer itirafı
    1. Beşiktaş'tan Sow ve transfer itirafı
    2. “Yerli otomobile sipariş yağıyor”
    3. Savaş çanları çalıyor... İran için dev..
    4. Adana’da bu sabah… Küfürler havada..
    5. 14 projeye süper teşvik geliyor
    6. 15 tatil ne zaman? 2018’de sömestr..
    7. Ali Koç'tan büyük sürpriz!
    8. Konut desteğinde yeni model geliyor!
    9. Flaş açıklama! Başakşehir satılıyor mu?
    10. O paylaşımı sonrası gözaltına alındı
    11. Dolar güne nasıl başladı?
    12. Çin uzaya yeni bir uydu fırlattı!
    13. MHP ittifak komisyonunu belirledi
    14. Zekai Aksakallı Paşa’nın acı günü
    15. Kayseri'de trafik kazası! Sürücüler..
    16. Altın fiyatları bugün ne kadar?
    17. Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın”..
    18. Türkiye'den kritik Bitcoin adımı
    19. Doğuştan epilepsi hastası 3 yaşındaki..
    20. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Tesla'dan büyük devrim
    Tesla'dan büyük devrim