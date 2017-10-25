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MHP İstanbul Milletvekili Erdem: Özel harekatta kadın kontenjanı ayrılacak

MHP İstanbul Milletvekili Erdem, "İçişleri Bakanı Soylu, bir sonraki özel harekat polis alımında kadın kontenjanının ayrılacağını bildirdi" dedi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 16:28
MHP İstanbul Milletvekili Erdem: Özel harekatta kadın kontenjanı ayrılacak

Erdem, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, polis özel harekat alımında kadın kontenjanı ayrılması için bugüne kadar kadınlarla birlikte mücadele ettiklerini, çok güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yakın zamanda 10 bin özel harekat polis alımı yapıldığını ancak kontenjanın tamamının erkeklere ayrıldığına işaret eden Erdem, "Vatan aşkının cinsiyeti olmaz." dedi.

Geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya konuyu ilettiğini ve Soylu'nun bir sonraki özel harekat polisi alımında kadın kontenjanının uygulanacağını dair bilgilendirme yaptığını ifade eden Erdem, kontenjanın yüzde kaç olacağına ilişkin bilgi verilmediğini aktardı. Erdem, daha önceki teamüllere bakıldığında yüzde 10 civarında kontenjan verildiğinin görüldüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 16:28
  1. mhp
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