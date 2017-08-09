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MHP İl Kongresine tek adayla gidiyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Kongresine tek adayla gidiyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:02
MHP İl Kongresine tek adayla gidiyor

13 Ağustos Pazar günü yapılacak kongre için açıklamada bulunan İl Başkanı Arif Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisinin Türkiye’nin en kökü partisi olduğunu söyledi. 12. Olağan kongre için çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden İl Başkanı Arif Kılıç, “MHP, Türkiye’nin en köklü partisidir. Gelmiş olduğumuz süreçte de ülkemizin garantörü ve milliyetçilerin umududur. Türkiye 15 Temmuz hainliğinin travmasını henüz atlatamamıştır. Hainliğin yaşandığı gece ülkücü camia sokaklara inerek vatan, demokrasi ve özgürlük mücadelesini tam manasıyla yapmıştır" dedi.

İl Kültür Müdürlüğü salonunda gerçekleşecek 12. Olağan kongreye ülkücü ve milliyetçi camiayı da davet eden İl Başkanı Kılıç, “Kongremiz Kültür Müdürlüğü salonunda saat 10:00’da başlayacak ve kongreye tek aday ile gidilecektir. Ülkemizin geleceği adına partimizin aldığı kararları kamuoyu ile paylaşarak milliyetçi camianın yeni süreçte bütünleşmesini yapacak küskün ve kırgın kardeşlerimizi de partimiz bünyesine alarak geleceği inşa edeceğiz" diye konuştu.

Pazar günü yapılacak kongreye katılım oranının yüksek olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:02
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