MHP İl Başkanı Karataş, oyunu Bayraklı’da kullandı

Karataş oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Türk Millet ve devleti için çok önemli bir gün. Millet iradesi tecellisi bakımından tüm seçimleri önemsiyoruz. Cumhuriyet ve demokrasi dayanağımız çok sağlam temeller üzerinde hiç kimse merak etmesin. İstediğimiz sonucun çıkacağına inanıyorum. Milletimizin ve hemşehrilerimizin seçime katılmaları ve oylarını kullanmaları referandumu demokrasi şölenine çevirecektir. Buna inancımız tamdır” dedi.

"Tetikteyiz"

Karataş ailesinin oy kullandığı sandıkta görevli bulunan gazetecilerin “sandık çalışmalarınız nasıl olacak?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Teşkilatlarımız her ilçemizde resmi sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz yoluyla sabahın ilk saatlerinden bu yana görev yapmaya başladı. Bununla birlikte her ilçemizde bir hukuk komisyonumuz var. Ayrıca il yönetim kurulu üyelerimden oluşan ekipler de ilçelerimizde vazife yapıyorlar. İl Başkanlığımızda da Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığımızla birlikte hepimiz seçimleri çok yakından takip ediyoruz. Acil adli ve idari müdahale için hepimiz tetikteyiz. Teşkilat Başkanımız Sayit Bey ve teşkilat kadromuz bütün bu çalışmaları en ince ayrıntısına kadar planladı ve şu andan itibaren uygulamaya başladılar” dedi.