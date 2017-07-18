MHP İl Başkanı Kalı’dan Vali Kaban’a hayırlı olsun ziyareti

Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Vali Kaban’a yeni görevinde başarılar dileyen Kalı, Kaban’dan çok şey beklediklerini kaydetti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kaban ise, Malatya’yı daha güzel yerlere getirmek için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.