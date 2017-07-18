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MHP İl Başkanı Kalı’dan Vali Kaban’a hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Valisi Ali Kaban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

18 Temmuz 2017 Salı 18:42
MHP İl Başkanı Kalı’dan Vali Kaban’a hayırlı olsun ziyareti

Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Vali Kaban’a yeni görevinde başarılar dileyen Kalı, Kaban’dan çok şey beklediklerini kaydetti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kaban ise, Malatya’yı daha güzel yerlere getirmek için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:42
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