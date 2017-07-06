Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

MHP il Başkanı Kalı: 15 Temmuz’u unutmayacağız

MHP Malatya İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, 15 Temmuz’u unutmayacaklarını belirterek “O gün meydanlarda olacağız” dedi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:26
MHP il Başkanı Kalı: 15 Temmuz’u unutmayacağız

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’cü bir grup askerin kalkıştığı darbe girişiminin yıl dönümünde Malatya’da gerçekleşecek anma programlarına Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilatı da katılıyor. MHP’nin de 15 Temmuz’un yıl dönümünde meydanlarda olacağını ifade eden Kalı, “Bir avuç hain tarafından darbe yapmaya çalıştılar ancak milletimiz destan yazarak devletinin ve ülkesinin yanında olduğunu göstermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak darbe girişiminin yıl dönümünde bizlerde meydanlarda olacağız. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, mekanları cennet olsun. Bizler 15 Temmuz’da meydanlarda çıkarak devletimizin ve ülkemizin yanında olduk ve yine meydanlar da olacağız” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:26
  1. MHP
  2. Malatya
  3. Milliyet
  4. Milliyetçi Hareket Partisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir dünya yıldızını böyle duyurdu!
    1. Başakşehir dünya yıldızını böyle..
    2. ABD'den YPG'ye 140 tır silah ve zırhlı..
    3. Bu da yerli tavuğumuz: Anadolu-T
    4. Yere atılan şarj cihazından çıkan..
    5. Ogün Samast konuşmak için bayrak..
    6. Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli..
    7. Sözde adalet yürüyüşünde bir kişi daha..
    8. Eşini boğazını keserek öldüren koca..
    9. Belediye meclisi Temmuz ayı toplantısı..
    10. Başol, Ormanlı’dan 50 kişiyi..
    11. Eskişehirspor kayyıma doğru gidiyor
    12. Sadık Özköseoğlu, Kickboks’ta Avrupa..
    13. Artvin’de Danıştay’ın Cerattepe..
    14. Çorum’da ekili arazide yangın
    15. Feci kazada hayatını kaybedenler son..
    16. 10. Ayvalık Yaz Satranç Şampiyonası..
    17. Şehit Deniz için taziye yemeği verildi
    18. Almanya Yunanistan'ı işgal ediyor!..
    19. Müşterilerin kartlarını kopyalayan..
    20. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'