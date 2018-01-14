MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın yaptırdığı okulu ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aksaray'da merkeze bağlı Dikmen köyündeki ilkokulu ziyaret etti.14 Ocak 2018 Pazar 13:56
MHP Genel Başkanı Bahçeli Aksaray'da - Bahçeli, Ülkü Ocakları Aksaray İl Başkanlığınca Dikmen köyünde yaptırılan ilkokula ziyarette bulundu
Partisinin Osmaniye'deki programlarına katılmak üzere karayoluyla Ankara'dan yola çıkan Bahçeli, Aksaray'daki dinlenme tesisinde mola verdi.
MHP Aksaray İl Başkanı Ramazan Kaşlı, Merkez İlçe Başkanı Cavit Çıtak, Ülkü Ocakları Aksaray İl Başkanı Ali Akbulut, Parti Sekreteri Musa Gül ve partililerle kahvaltıda bir araya gelen Bahçeli, tesisten ayrılarak merkeze bağlı Dikmen köyüne geçti.
Ülkü Ocakları Aksaray İl Başkanlığınca yaptırılan Oğuzata İlkokulunu ziyaret eden Bahçeli, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından köyden ayrıldı.