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MHK'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Hukuki süreci başlatacağız

Fenerbahçe'nin istifaya çağırdığı MHK'nın Başkanı Namoğlu, sarı-lacivertli kulübe cevap verdi.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:50
MHK'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Hukuki süreci başlatacağız

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Deniz Çoban’ın hakemlere verilen puanların gözlemciler tarafından değil, MHK Başkanı Namoğlu tarafından verildiğini iddiasına yanıt verdi. Konuyla ilgili Yusuf Namoğlu'nun yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"7 Şubat 2018 tarihli Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban’ın açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Süper Lig’in 02.12.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray müsabakasında olduğu gibi 28.01.2018 tarihindekiTrabzonspor - Fenerbahçe müsabakalarında görevli Üst Klasman Gözlemcisi Yunus Yıldırım ile başkaca müsabakalardan sonra hakemlerin performanslarına yönelik şahsi görüşmelerim ve müdahalelerim olmamıştır.

Kaldı ki; Merkez Hakem Kurulu 2009 yılından itibaren UEFA Hakem Konvansiyonu üyesidir. Hakem ve gözlemci eğitimlerinde olduğu gibi, gözlemcilerin hakemleri değerlendirmesinde de UEFA raporlama yöntem ve formları uygulanır. Hakem değerlendirmesinde pozisyonların gözlemciler tarafından UEFA ve MHK talimatlarına göre yanlış değerlendirilerek düşük veya yüksek not verilmesine Merkez Hakem Kurulu müdahalesi bir UEFA normudur ve gözlemci raporlarının ilk sayfasında ‘MHK Müdahalesi’ olup olmadığının işaretlendiği bölüm bulunmaktadır.

Bu müdahale, kurul içindeki 3 kişiden oluşan İcra Kurulu ve yine kurulun UEFA Gözlemcisi Eğitimden sorumlu üyesinin ortak kararları ile verilmektedir.

Adı geçen gözlemcinin bu müsabakadan sonraki ilk görevi ise, hakem ve futbol kamuoyunun çok iyi değerlendirebileceği ‘taltif ve takdir’ niteliğindeki müsabaka olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçıdır. Bundan da anlaşılacağı gibi gözlemci bu müsabakaya görevlendirilerek ödüllendirilmiştir. Yazar, gözlemcinin görev almadığı süreyi belirlerken ‘57 gün çile çeken’ olarak tariflediği tanıma, müsabakaların devre arası zamanını da ekleyerek gerçekleri çarpıtmayı sürdürmektedir.

Hakem ve gözlemci atamalarına yönelik hiçbir deneyimi ve birikimi olmayan yazarın yazısındaki tüm değerlendirmeleri sübjektif, anlamsız ve gerçek dışıdır.

Bundan böyle gerçek dışı yazı ve görüşler karşısında tarafımızdan hukuki sürecin başlatılması zorunluluk haline gelmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.“

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 16:50
  1. MHK
  2. fenerbahçe
  3. süper lig
  4. yusuf namoğlu

YORUM YAZ

  • HakanHakan2 sa önce
    ...... Madem oylede iki cok bariz kirmiziyi es gecen hakeme ne halt yemeye odul puani verdiniz sen onun aciklamasini yap. Bik bik etmissin baskada ni bok dememissin. Gel bnada dava ac bende sana satilmis kopek diyorum hadi.
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