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MHK klasman düşürdü Özkalfa hakemliği bıraktı

Merkez Hakem Kurul Süper Lig kadrosundaki Tolga Özkalfa’yı TFF 1. Lig hakem kadrosuna düşürdü. Bu gelişme üzerine Özkalfa'nın hakemliği bıraktığı belirtildi.

07 Temmuz 2017 Cuma 11:34
MHK klasman düşürdü Özkalfa hakemliği bıraktı

Hakem klasmanlarının bugün açıklanması bekleniyor. MHK daha önce iki defa FIFA kokardı takmış olan Süper Lig kadrosundaki Tolga Özkalfa’yı TFF 1. Lig hakem kadrosuna düşürdü.

MHK geçtiğimiz sezon İzmir bölgesi hakemi Özkalfa’yı 19 hafta dinlendirmiş, daha sonra da TFF 1. Lig’de ara ara maç verip, gözden çıkarmıştı.

Türkiye Gazetesi'de yer alan habere göre Tolga Özkalfa’nın klasman dışı kalması büyük bir sürpriz olarak karşılandı ve diş doktorluğu yapan Özkalfa hakemliği bıraktı.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 11:34
  1. Türkiye
  2. İzmir
  3. Tolga Özkalfa
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