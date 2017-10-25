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MHK Başkanı açıkladı: Cüneyt Çakır'ın tek bir hatası vardı

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, tartışılan hakem kararları ve sarı-kırmızı kart uygulamalarına açıklık getirdi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 12:19
MHK Başkanı açıkladı: Cüneyt Çakır'ın tek bir hatası vardı

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Milliyet yazazrı Atilla Gökçe'ye açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

Elbette özellikle hakemlikten gelme yorumcuların “hesap soran” ya da “öyle diyor ama bir de şu var” biçiminde - yargıç edasıyla - itirazları olabilir.

Şimdilik bizden “ne dediyse” o.

“-Dünkü Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını Mete Kalkavan iyi yönetti. Sadece Caner’i kırmızı kartla ihraç etmesi gerekiyordu, öyle yapmadı. O sırada sakatlanan bir oyuncuyla ilgilenmek için dönerek koştuğunu, Caner’in sözlerini ve hareketlerini duymadığını söylüyor.”

“-Cüneyt’in pozisyonlarındaki yorum biçimi (sana göre/bana göre)... Farklı yorumlar yapılıyor.. Bu pozisyonlar gri pozisyonlar.  Çünkü tartışanlar da farklı bakıyorlar. Ortadan, kurallara göre bakıldığında daha sağlıklı yorumlar yapılabilir.”

“-Cüneyt’in derbideki yönetimi de iyi. Sadece Galatasaraylı Denayer’e kırmızı kart gösterse daha iyi olurdu. Bu kol ve top temaslarında da yorumlar çelişkili. Cüneyt Çakır Dünya Kupası elemelerini en kritik maçlarından birini (Partekiz - İsviçre: 2-0) yönetti. O maçta savunma oyuncusunun kol açık olmasına rağmen ayağından seken topa (devam) dedi.

Bu kararı hem UEFA yetkilileri, hem de Rosetti tarafından örnek gösterildi.”

“-Kamuoyunda maalesef herkes taraf olmuş. O yüzden hakemler konusunda sağlıklı eleştiriler yapılamıyor.”

“- Hakemlerin ille de otorite sağlamak için, ya da otoriter varlıklarını kanıtlamak için özellikle gereksiz kart uygulamaları yaptığı iddialarına katılmıyorum. UEFA da Hakem Eğitimcimiz Roberto Rosetti de şunu bildiriyorlar: Kartlarda acımasız olun. Bunlar (kartlar) olmazsa, hakem yok, demektir. Cüneyt Çakır, Belhanda’yı aldatmaktan attı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 12:19
  1. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu
  2. Beşiktaş - Medipol Başakşehir
  • VahitVahit3 sa önce
    ....lar hepiniz defolun gidin Turk futbolundan

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