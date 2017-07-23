MGTC Başkanı Deniz Basın Bayramını kutladı

MGTC Başkanı Kemal Deniz, yayımladığı mesajında düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı durumunda bulunan basının, demokrasinin vazgeçilmez en önemli kurumlarından biri olduğunu ifade etti. Deniz’in mesajında, "15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız darbe girişiminde medyanın verdiği katkı her tür övgüye layık olarak değerlendirilmektedir. Yine bu darbe girişiminde basın mensupları canlarını ortaya koyarak, halkın sokağa çıkmasını ve yetkili birçok kişinin ekrana gelmesini sağlamış, böylece darbenin engellenmesinde büyük görev yapmışlardır. Kamu yönetimi ile vatandaşlarımız arasında önemli bir işlev görevi yapan basınımız, demokrasinin ve Cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Malatya’da yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haber almamızı, yine kentimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkılar sağlayan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da Malatya’nın gelişmesi yönünde çalışıp yerine getireceğimize inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" ifadeleri kullandı.