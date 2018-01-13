MGK ve Bakanlar Kurulu 17 Ocak'ta toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 17 Ocak'ta saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Ocak ayı olağan toplantısında, iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Erdoğan başkanlığında 8 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, olağanüstü halin (OHAL) bir defa daha uzatılacağını ifade etmişti.

Yılın ilk MGK toplantısında, 19 Ocak'ta sona erecek OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı alınacak.

MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu da toplanacak. Toplantıda, OHAL'in üç ay süreyle uzatılmasına karar verilecek. Daha sonra Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak OHAL kararıyla ilgili Başbakanlık tezkeresinin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak.

Tezkerenin kabul edilmesiyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, 6. kez uzatılmış olacak.