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MGK sonrası kritik açıklama!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Yazılı açıklama yapıldı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 21:17
MGK sonrası kritik açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 4 saat 20 dakika sürdü.

MGK toplantısının hemen ardından ise Bakanlar Kurulu toplantısına geçildi.

MGK bildirisinden başlıklar şu şekilde:

OHAL UZATILSIN TAVSİYESİ

Milli Güvenlik Kurulunda, hükümete olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı.

AFRİN KONUSU

Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir.

"GEREKEN ADIMLAR DERHAL ATILACAK"

Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır.

"PYD TERÖR ÖRGÜTÜNE VERİLEN SİLAHLAR GECİKMEKSİZİN TOPLANMALI"

Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye'de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 21:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    hükümet hala büyük şeytan amerikaya dost ve müttefik diyor hayret birsey.terör örgütü destekçisi amerika TÜRKİYEYE yaptığıonca kalleşliğe rağmen nasıl olurda bu hain amerikaya dost dersiniz bu kahpeler bizim dostumuz değil baş düşmanımız
  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 sa önce
    Katil Amerika silah falan toplamaz.A-B-C....x-y-z planları hazırdır. Önemli olan bizim devletimizin çıkarları nerede başlıyor.? Hiç gecikmeksizin uyguluyalım. Hiçbir devlet diğer devletin güclenmesini istemez. Hele hele siyonist katil Amerika.
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    hükümet hala büyük şeytan amerikaya dost ve müttefik diyor hayret birsey.terör örgütü destekçisi amerika TÜRKİYEYE yaptığıonca kalleşliğe rağmen nasıl olurda bu hain amerikaya dost dersiniz bu kahpeler bizim dostumuz değil baş düşmanımız
  • ..........2 sa önce
    2019 seçimleri bitene kadar yani 2020 kadar ohal Olmalı.Tehditler çeşitli ve büyük
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