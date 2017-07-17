Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

MGK sonrası Barzani'ye sert uyarı: İstenmeyen sonuçlar doğurur!

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 6 saat süren toplantı sona erdi. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:11
MGK sonrası Barzani'ye sert uyarı: İstenmeyen sonuçlar doğurur!

MGK bildirisinden öne çıkan başlıklar:

TERÖR ÖRGÜTLERİ KONUSUNDA ÇİFTE STANDARTTAN VAZGEÇİLMELİ

Terör örgütlerine karşı sergilenen çifte standart terk edilmeden, bölgenin huzur ve güvene kavuşmasının mümkün olamayacağının altı çizilmiş, uluslararası topluma, terörle mücadelede ortak bir anlayış birliğine varılması için verilen taahhütlere uyulması konusundaki çağrımız tekrarlanmıştır.

PYD'YE VERİLEN SİLAHLAR PKK'DA ELE GEÇİRİLİYOR

Bazı müttefik ülkelerin PYD-YPG terör örgütüne verdiği silah ve mühimmatın PKK terör örgütünde ele geçiriliyor olması, Türkiye'nin, bunların farklı isimler altında gözükse de aslında aynı örgüt olduğu konusunda ısrarla ortaya koyduğu ikaz ve itirazındaki haklılığını bir kez daha teyit etmiştir.

Türkiye sınırında terör devletine asla izin verilmeyecek.

IKBY'NİN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU

Irak Kuzeyi Bölgesel yönetiminin aldığı referandum kararının, hukuken ve fiilen uygulanamayacağı, bu teşebbüsün vahim bir hata olduğu ve istenmeyen sonuçlar doğuracağı belirtilmiştir. Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin bölgede kalıcı istikrar, barış, güvenlik ve refah tesis edilebilmesine bağlı olduğu değerlendirilmiştir.

IRAK VE SURİYE'DEN GELECEK TEHDİTLERE KARŞI GEREKEN YAPILACAK

Güney sınırlarımıza yönelik Suriye ve Irak'tan kaynaklanan bir tehdidin tespiti ile taciz ve saldırı vuku bulması halinde, uluslararası hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmaya devam edileceği, Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceği, PKK/PYD-YPG terör örgütlerinin, diğer bir terör örgütü DEAŞ ile mücadelesi ileri sürülerek meşrulaştırılamayacağı bir kez daha vurgulanmıştır.

Eli kanlı terör örgütü ve uzantılarının, siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere sivillere ve masum insanlara yönelik suikastleri de örgütün tek amacının kendisinden olmayan herkesi yok etmek olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir.

OHAL'İN UZATILMASI

FETÖ/PYD, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:11
  1. Son dakika
  2. son dakika esma
  3. armut
  4. Muğla
  5. Köyceğiz
  6. açıklama
  7. MGK
  8. GÜNCEL Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzü yeniden restore edildi! Bu adam 4500 yıl önce yaşadı
    1. Yüzü yeniden restore edildi! Bu adam..
    2. İstihdam artışı dört ayda 1,5 milyona..
    3. Kırıkkanat 15 Temmuz'daki milyonları..
    4. Hamas ve İslami Cihad'dan terörist..
    5. Darende kaymakamı ihraç edildi
    6. 'Hödük' Altıoklar soluğu Alman..
    7. Armut yedi ve kustu... Ölümündeki sır..
    8. Borsa'dan yeni rekor!
    9. Musul tarihi boyunca böyle zulüm..
    10. MGK sonrası sert bildiri!
    11. MGK sonrası Barzani'ye sert uyarı:..
    12. Erimiş bakır karpuza dökülürse...
    13. ''İslamcılara karşı medeniyet savaşı..
    14. Türkiye ve Rusya arasında 'şehitlik'..
    15. Pakistan ordusu: Operasyon başlattık
    16. Diyarbakır Vali Yardımcısı FETÖ'den..
    17. Irak Türkmenleri'nden Barzani'ye..
    18. Yazın kulak sağlığına dikkat!
    19. 'Anıtkabir'de konuta izin verilecek'..
    20. Bu yemekleri sakın bir kez daha..
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...
    AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı