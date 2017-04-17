MGK, Erdoğan başkanlığında toplandı

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 20.35'te başlayan basına kapalı toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü.
MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 20.35'te başlayan basına kapalı toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü.
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