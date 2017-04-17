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MGK, Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

MGK, Erdoğan başkanlığında toplandı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 20:59

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 20.35'te başlayan basına kapalı toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü.

 
Etiketlermgkmilli güvenlik kurulu
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