MGC Başkanı Karaduman BasınBayramını kutladı

Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, 24 Temmuz’un Türk basın tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan tüm gazeteler, sansür memurlarının denetim ve kontrolünden geçtikten sonra yayımlanıyordu. 10 Mayıs 1876’da başlatılan bu uygulama 24 Temmuz 1908 tarihinde, ikinci meşrutiyetin yürürlüğe girmesi ile sona ermiştir. Bu tarih günümüzde sansürün kaldırılması olarak nitelendiriliyor ve 24 Temmuz tarihi basın bayramı ve gazeteciler günü olarak kutlanıyor” şeklinde konuştu. Ülkelerin gelişmesinde, kalkınmasında ve çağdaşlaşmasında basının önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Karaduman, “Basın ve medya kuruluşları halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için üstlendiği görevi yerine getirmek için zor şartlarda çalışmaktadır. Bunun yanında teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan karasal yerel televizyonların kapanma aşamasına gelmesiyle gazetecilerin işsiz kalmaları daha da artmıştır. Uydudan yayın yapan televizyonlarında uydu kiraları ödenemez koşullara ulaşması televizyonları düşündürmektedir”dedi. Özgür ve tarafsız basının demokrasi için taşıdığı büyük önemin, geçtiğimiz yıl 15 Temmuzda yaşanan darbe girişiminde açıkça ortaya çıktığını kaydeden Karaduman “15 Temmuz hain darbe girişimine tüm gücüyle karşı duran medya kuruluşları, halkın özgür haber alma hakkını sonuna kadar savunmuş ve darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek bu hain çabanın engellenmesinde başrol oynamıştır. Demokrasi adına verilen bu önemli sınavdan alnının akıyla çıkan Türk medyası mutlaka desteklenmeli ve sektörümüzde yaşanan sorunlar çözülerek daha özgür ortamda yayıncılık yapılması sağlanmalıdır. Beklentimiz, yasama, yürütme ve yargı ile birlikte dördüncü kuvvet olan medyanın özgürlükle ilgili sorunlarının zaman geçirilmeden çözümlenmesi, bunu sağlayacak düzenlemelerin bir an önce uygulamaya konulmasıdır. Öncelikle, basın/medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Basın özgürlüğünden ve sansürden çalışma koşullarına, mesleki düzenleme zorunluluğundan internet haberciliğine kadar medyaya ilişkin var olan sorunların çözümü için, geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmeli ve alınacak kararlar zaman geçirilmeden uygulamaya konulmalıdır. Çünkü özgür ve tarafsız basın hepimizin güvencesidir” diye konuştu.