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Mezhepçi kralın müftüsüne Erbaş'tan ayar!
Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Başmüftü Abdulaziz Al Şeyh ile görüşen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam dünyasında çıkarılmaya çalışılan mezhepçilik fitnesine karşı uyanık olunması gerektiğini söyledi.
05 Şubat 2018 Pazartesi 16:16
Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 16:16
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AliAltun
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