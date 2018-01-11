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Mezarlıktaki kanlı poşeti açanlar dehşete düştü!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki mezarlıkta buldukları kanlı poşeti açan vatandaşlar dehşete düştü.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:47
Mezarlıktaki kanlı poşeti açanlar dehşete düştü!

Bugün, Diyarbakır'da Ergani ile Çermik ilçeleri yolu üzerindeki mezarlığa gidenler, kanlı bir poşet buldu. İki mezar arasına atılan poşeti inceleyenler, içerisindeki bebek cesedini fark edince durumu polise bildirdi. Mezarlığa gelen Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirdi.

Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibi, mezarlıkta ve bebek cesedi üzerinde incelemelerde bulundu. Ergani Adliyesi'nden gelen Cumhuriyet savcısı olayla ilgili bilgi alırken, cesedin ilk belirlemelere göre, 4 aylık erkek bebeğe ait olduğu tespit edildi. Bebeğin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından bir karton kutuya konularak Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri, bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 15:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • yazıYORUMyazıYORUM38 dk önce
    Allah (c.c) kahretsin, ulan hayvan ölüsü mü bu adi yaratıklar, bunların üreyip çoğalmalarına izin vermeyeceksin kısırlaştıracaksın bu iki ayaklı hayvanları
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