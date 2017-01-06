Mezarlıkta 'pes' dedirten olay!

Samsun'un Canik İlçesi Teknepınar Mahallesi'nde Pelitlik Mezarlığı'nın yanındaki 8 dönümlük orman arazisi iddiaya göre, Teknepınar Mahallesi'nin eski muhtarı ve azaları tarafından mezar yeri olarak vatandaşlara satıldı. Şikayet üzerine savcılık soruşturma başlattı..

5 BİN LİRAYA SATTILAR

Samsun'un Canik İlçesi'nin Teknepınar Mahallesi'nde 1975 yılından itibarendefin yapılan Pelitlik Mezarlığı'nın yanındaki 8 dönümlük orman arazisi, iddiaya göre 2 yıl önce eski muhtar N.Ö. ve 4 azası tarafından, yasa dışı bir şekilde mezarlık alanı gibi satılmaya başlandı. Orman arazisi, bu kişiler tarafından parsellere bölünerek, özellikle yakınlarının yanında boş mezar yeri isteyen vatandaşlara 1000 ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. Bazı kişiler yaşarken bir kaç mezar yeri satın aldı. Bazıları da vefat eden anne ve babaları için orman arazinden mezarlık yeri aldı. Söz konusu orman arazisinde yapılan incelemede, bir bölümü boş olan 430 kişilik mezar yeri satıldığı belirlendi.

"KAÇAK MEZAR"



Kendi tapulu arazileri gibi buraları satan eski muhtar ve azaları ile ilgili 2015 yılında Canik Kaymakamlığı'na şikayette bulunuldu.



Halen define açık olan Pelitlik Mezarlığı ve yanındaki orman arazisine zaman içerisinde çok sayıda defin yapıldı. 'Kaçak mezar' ile ilgili 2015 yılında Canik Kaymakamlığı bir vatandaşın yaptığı şikayeti Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.



İddia ile ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Teknepınar Mahallesi'nin eski muhtarı ve 4 azası ile ilgili ön inceleme talep etti. Canik Kaymakamlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucunda eski muhtar ve 4 azası ile ilgili soruşturma açılmasına izin verildi. Önümüzdeki günlerde savcılık tarafından yapılacak soruşturmanın sonunda şüpheliler hakkında dava açılacağı belirtildi.



Söz konusu orman arazisinde yapılan incelemede, bir bölümü boş olan 430 kişilik mezar yeri satıldığı belirtildi.