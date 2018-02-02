Mezarlıkta enselendiler! Polis bile inanamadı...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı'nda geçtiğimiz hafta Cuma günü kazı yapan 9 kişi gece saatlerinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Baskın sırasında 2 şüphelinin araç ile gözcülük yaptığı, şüphelilerden birinin ise polis yeleği giyerek çevrede güvenlik önlemi aldığı ileri sürüldü. Şüphelilerin yakalanmasının ardından aynı bölgede Müze Müdürlüğünün kontrol kazısı yaptığı ve herhangi bir obje bulunamadığı bildirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler F.Ş, M.Y, A.K, O.U, Ü.A, A.A, O.K, K.K. ve E.A 'nitelikli yağma' ve 'tehdit' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.