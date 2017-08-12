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'Mezarlığa gece gidiyorum'

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde darbeci hainler tarafından katledilen 17 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit olan Reklamcı Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, eşini ve oğlunu kaybetmenin acısını hâlâ ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:10
'Mezarlığa gece gidiyorum'

Nihal Olçok, Ak Parti'nin kuruşunda yer alan ve partinin ilk gününden bu yana reklam kampanyalarını yürüten Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'a duyduğu özlemi Çekmeköy Belediyesi'nin aylık kültür sanat dergisi 'Çekmeköy 2023'e anlattı.

İşte şehit eşinin röportajdaki duygu dolu sözleri;

"ALLAH'A EMANET ETTİM"

Onlara son bir mesaj atmıştım. Çünkü telefonlarıma cevap vermediler. Kendi attığım bin yüz küsür mesajımı okudum. O gece attığım mesajlarda kullandığım dil, hiçbir zaman mesajlarımda kullanmadığım bir dildi. 

Son mesajda, "Ben ikinizi Allah'a emanet ettim" yazmışım. Bin yüz küsur mesaj da hiç 'ettim' dememişim. Hep 'emanet ediyorum' demişim. Ama o gece kesin bir dil kullanmışım ki ve 'La galibe İllallah' demişim. Ben ikinizi Allah'a emanet ettim.

ÖNCE 'KALP' DEDİLER

 Kardeşim, Erol Bey'in kalbinden rahatsızlandığını söyledi. Ben de hemen Haydarpaşa Numune'ye gittim. Zaten Erol Bey'in kalbinde 4 tane stent vardı. Tansiyonu vardı ve kalp hastasıydı. O gün hastanelerin, yolların yani her yerin değişik bir ambiansı vardı. Sokaklar, hastaneler ve evler farklıydı. 

Herkes kendisinin bulunduğu yerde büyük bir felaket olduğunu anlatıyor. 15 Temmuz gecesini herkes kendine göre acı, üzüntü, korku yaşadı. Olanlar o gece yaşandı ve bitti. Ben bugün elimizde kalanlarla ilgileniyorum. Ve çok üzülüyorum.

Aradan geçen süre anlatılmaz, nasıl anlatayım ki... Toplum benden şunu duymak istiyor; muhteşem cayır cayır acı, irin, gözyaşı. 'Güzel üzülmek' diye bir şey vardır. 'Edeple üzülmek' Ben sadece onu yapmaya çalışıyorum. 

Evlat yok, eş yok, iki tane yetimim var. Eğer bu acılardan sürekli zarar hesabı yaparsam zaten kayıptayım, tamamen kaybedeceğim. Ama elhamdülillah şu anda gördüklerim-izlediklerimden çok ümit var. Acı yok mu? Tabi ki çok acı var.

GECE EVDE GİBİYİZ

Kabristanı geceleri ziyaret ediyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Orada onlarla konuştuğumda da kimsenin konuşmayı bölmesini de istemiyorum açıkçası. 

Acılarım ve yalnızlıklarım geceleri daha çok içimi acıtıyor. Üstelik gece kabristanda gece baş başasın sağdan soldan gelen yok. Hani gece olur da evinize gittiğinizde eşiniz çocuğunuzla baş başa kalırsınız ya belki de o yüzden gece ziyaretlerim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Erol Bey'in en gerçek olduğu iki kişiyiz biz bu dünyada. İnsan, maskeler ve savunma mekanizmaları ile yaşar. Normal insanlar birbirileriyle karşı karşıya iken gerçek kişiliğini göstermezler. 

Fakat çok yakın hissettiğiniz insanların yanında o maskeyi ve savunma mekanizmanızı kullanamazsınız. Bu kişilerden biri eşi, diğeri ise en kıymetlisidir. 

Erol Bey, Tayyip Bey'e ve vatanına duyduğu muhabbetti evladıyla beraber canlarını vererek ispatlamıştır. Ona duyduğu muhabbet bizimkinin çok üstündeydi. . Çünkü en yakınındaki gerçek Erol Bey'i tanıyan iki kişiyiz.

'MİNNETLE ANIYORUZ'

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Hainler, Erol Olçok Bey ile kıymetli oğlunu katletti. Erol Bey, bu ülkenin yetiştirdiği çok başarılı evlatlarından biriydi. Minnetle anıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:10
  1. Nihal Olçok
  2. Mezarlığa gece gidiyorum
  3. Erol Olçok
  4. Abdullah Tayyip
  • Betül Betül 12 dk önce
    Mevla sabır, dayanma gücü versin. Çok acı çok. Söyleyecek birşey bulamıyorum.
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi47 dk önce
    Abartmamak.Allaha tevekkūl etmek gerek.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Ates dustugu yerde?ama en guzel ates,,sehit dustugu yerde,ama en guzel makam,..ev uzuntu dolu,amaya cennet kosku ?...,yalniz degilsiniz,rasul sav size komsu..
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