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Mezarlar tek tek taşınıyor!

Artvin'in Yusufeli ilçe merkeziyle 4 köyün su altında kalmasına nedeniyle ilçede farklı 7 toplu mezarın taşınması için çalışma başlatıldı

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:00
Mezarlar tek tek taşınıyor!

Artvin'in Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi ile 4 köy su altında kalacak. 68 yıllık ilçenin yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışma ise sürüyor. İlçede farklı 7 toplu mezarın taşınması için çalışma başlatıldı. Altyapı yatırımlarıyla bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine taşınacak ilçede, sular altında kalacak mezarlar da taşınacak. Yusufeli Belediyesi yetkilileri, bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan heyet, farklı 7 toplu mezarın olduğu bölgede inceleme yaptı. Taşınacak mezarlar, incelemenin ardından kayıt altına alındı. İlçe sakinlerinin talepleri de dikkate alınarak, belirlenen yaklaşık 500 mezarın, yeni yerleşim yerindeki toplu mezar alanına taşınacağı belirtildi.

MEZARLARINI TAŞIMAK İSTEYENLERE KATKI

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytek, yeni ilçe merkezindeki alana, yöre halkının isteği doğrultusunda mezarların nakledileceğini belirterek, mezarlıklarda tespit çalışması başlattıklarını söyledi. Aytek, Yusufeli Barajı'ndan dolayı ilçe merkezi ve 4 köy, sular altında kalacak. Ayrıca 14 köy de baraj inşaatından etkilenecek. Biz, mezarların taşınması için bir çalışma başlattık. Mezar yerlerinde tespitler yapıyoruz. Kime ait olduğunu belirliyoruz. Mezarlarını taşımak isteyenlere katkı vermeye çalışıyoruz. Ülkemizin her bir tarafında yaşayan hemşehrilerimiz var. Burada görev yapmış ana, baba ve dedelerini bu topraklara defnetmiş olanlar var. Bir vesile ile belediyemize ulaşırlarsa ata mezarları ile ilgili tespit konusunda bize yardımcı olurlarsa ve isterlerse mezarları nakletmek için kendilerine yardımcı olacağız dedi.

YUSUFELİ BARAJI VE HES

Yusufeli Barajı ve HES projesiyle 558 megavat kurulu güçle yıllık 1.888 gigavat saat elektrik üretimi yapılırken, ülke bütçesine yılda 450 milyon lira katkı sağlanacak. Toplam su depolama hacmi 2 bin 130 hektometre küp olan baraj, tamamlandığında, 270 metre temelden yüksekliği ile Çindeki 292 ve Gürcistandaki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra dünyanın en yüksek 3üncü barajı olacak. Büyük bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin, 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak 68 yıllık Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy, yeni yerleşim alanına taşınacak.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 15:00
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