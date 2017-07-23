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Mezarı açılınca gerçek ortaya çıktı

Sinop Boyabat'ta 15 Temmuz'da evinin yakınında ölü bulunan, işlemlerin ardından defnedilen kadının yakınları mezarının açılmasını istedi. Yapılan ilk incelemede kadının silahla öldürüldüğü belirlendi.

23 Temmuz 2017 Pazar 12:21
Mezarı açılınca gerçek ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Boyabat'a bağlı Erkeç köyünde yaşayan Dudu Ç. (70), 15 Temmuz'da evinin yakınındaki bahçede baygın halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dudu Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yüksek tansiyon hastalığına bağlı rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen yaşlı kadının cenazesi, Aydoğan köyünde toprağa verildi.

Yaşlı kadının eşyalarını teslim alan yakınları, hayatını kaybettiği gün üzerindeki giysilerde kan lekeleri gördü. Durumdan şüphelenen ve kadının mezarının açılmasını isteyen yakınları, Cumhuriyet savcılığına başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, yaşlı kadının mezarının açılmasını ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesini istedi. Savcılığın talimatı üzerine Dudu Ç'nin mezarı açılarak, cenazesi otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesine getirildi.

Sırtında saçma izlerine rastlandı

Burada yapılan otopside, kadının ilk belirlemelere av tüfeğinden çıktığı tahmin edilen saçmaların sırt bölgesine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bu gelişme üzerine Dudu Ç'nin eşi Necati Ç. ve üvey oğlu Ş.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Necati Ç. tutuklandı, Ş.Ç. ise serbest bırakıldı.

Olay günü, Dudu Ç. ile kocası Necati Ç. arasında para meselesi yüzünden evde tartışma yaşandığı, tartışma sonrası kadının evden dışarı çıkıp giderken arkasından kocasının tüfekle ateş ettiği iddia ediliyor.

Bu arada savcılık tarafından Dudu Ç'nin ilk ölüm raporunu hazırlayan doktorun da ifadesine başvurulduğu, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 12:21
  1. Sinop Boyabat
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  3. gerçek ortaya çıktı
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