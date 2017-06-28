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Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar

Irak'ta mezhepçi milisler dünyanın tepkilerine yol açan DEAŞ'in kafa kesme sahnelerinden daha vahşicesini yapıyorlar.

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:36
Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar

Dünya DEAŞ’in çağdışı cinayetlerini konuşurken İran askerlerinin Irak ve Suriye’deki çağdışı cinayetleri DEAŞ haberlerinin arasında kaybolup gidiyor.

İrandan kısa kısa haberine göre; Haydari adında bir İranlı Devrim Muhafızlar Üyesi Irak Ninova İli el-Hazer köyünde “DEAŞ üyesi olduğunu söylediği” bir kişinin cesedini müsle ediyor ve onun kafasını kesiyor, bacak ve kollarını bölüyor.

Haydari, videoda “Yaklaşık 7-8 gün önce burada 10 DEAŞ’ci öldürdük. Kafalarını kesmemize izin vermemişlerdi. Bu bizim Hz. Fatima’ya saygısızlık edenin cezasıdır. Biz asla bunların günahını affetmeyiz. Şunları kesmek parçalamak bizim kursağımızda kalmıştı. Komutanlar doğru düzgün kafalarını ellerini bacaklarını kesmemize izin vermediler. Şimdi kafasını kesip telafi etmek için döndük.” diyor. 

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:36
  1. deaş
  2. musul
  3. ırak
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