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Meyveler israf olmayacak

Fındık bahçelerine dağınık şekilde dikilmiş olan meyveleri kuru meyve, pestil veya pekmez yapıp değerlendirmek amacıyla kadın üreticilere kurs verildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:26
Meyveler israf olmayacak

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atilla Şmşek’in görev aldığı kurs ve eğitimlerde pilot bölge olarak belirlenen Fatsa İlçesi Kabakdağı Mahallesi’nde bulunan 55 kadın üreticiye meyve kurutma teknikleri, pestil ve pekmez üretimi konularında eğitim verildi. Bu eğitimin yanı sıra Fatsa Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen ‘İşletmelerde Hijyen’ konulu 48 saat süreli kursa ise 26 kadın üretici katıldı. Kursa katılan kadın üreticiler sertifika almaya hak kazandı.

Bu arada Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, eğitimlerin tamamlanmasının ardından Meyve İşleme ve Kurutma Evi kurulması için çalışma başlattı. Makine alımlarının başladığı, en kısa sürede üretime geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yetkililer, bu çalışma tamamlandığında fındık bahçeleri arasında yetişen ancak pazar değeri bulamayan meyvelerin kuru meyve, pekmez veya pestil yapılarak değerlendirileceğini ve aile işletmelerine ek gelir getirmesinin sağlanacağını kaydettiler.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:26
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