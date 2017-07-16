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Meyve ve sebzeler 3 ayda nasıl yok oluyor? İzleyin...

Bakterilerin meyve ve sebzeleri 3 ayda nasıl yok ettiğini izleyelim...

16 Temmuz 2017 Pazar 21:35
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 21:35
  1. Meyve ve sebzeler
  2. Bakteriler
  3. çürüme
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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