Meyve fiyatları 4 yıl öncesine göre daha ucuz

Meyve hem bol hem de ucuz

Özkaya, “Mahsuller bu sene oldukça verimli. Bu nedenle bu sene meyve bol ve ucuz. Meyvenin tam zamanı. Şeftali, armut, üzüm, erik meyvelerinin tam zamanındayız. Hem bol çeşit hem de uygun fiyat tezgahlarda. Meyvenin en bol zamanında olduğumuz için fiyatlar çok uygun” dedi.

Meyve fiyatlarını 4 yıl öncesi ile karşılaştıran Özkaya, “4 sene önceki fiyatlara baktığımızda şu anki fiyatlar daha uygun. İncirin kilosu 4 yıl önce bu aylarda 8 liraydı, şu anda 5 lira. Şeftalinin kilosu 4 liraydı, şu anda 1 buçuk ile 3 buçuk arasında değişiyor. Üzüm de aynı. 4 sene önceye göre şu anda daha farklı fiyatlar olması gerekirken, bugün meyveler daha ucuz fiyatlarda tezgahlarda” diye konuştu.

Pazar tezgahlarında bazı meyvelerin fiyatları ise şöyle: Üzüm 4 TL, incir 6 TL, böğürtlen 5 TL, mürdüm eriği 2,5 TL, şeftali 3,5 TL, karpuz 1 TL, kavun 2 TL, kızılcık 7 TL, elma 5 TL