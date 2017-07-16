Meydanları görünce yine yüzleri düştü!
15 Temmuz'un yıldönümünde meydanlara akın eden vatan sevdalılarını gören Portakal ile Küçükkaya'nın keyfinin kaçtığı gözlendi.16 Temmuz 2017 Pazar 13:10
Seçim günleri özel yayınlarla FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal, sonuçların gelmesiyle ekranda geriliyordu.
BİLİNDİK POZLAR
Son olarak 16 Nisan referandumunda benzer görüntüleri veren ikili, bu gece 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle özel yayınla ekrandaydı.
15 TEMMUZ'U KONUŞTULAR
İlker Başbuğ'u konuk eden ikilinin programında, 15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye genelinde vatandaşların meydanlara akın ettiğini gören Portakal ile Küçükkaya, yorgunluğun da etkisiyle ekrana böyle yansıdı;