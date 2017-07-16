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Meydanları görünce yine yüzleri düştü!

15 Temmuz'un yıldönümünde meydanlara akın eden vatan sevdalılarını gören Portakal ile Küçükkaya'nın keyfinin kaçtığı gözlendi.

16 Temmuz 2017 Pazar 13:10
Meydanları görünce yine yüzleri düştü!

Seçim günleri özel yayınlarla FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal, sonuçların gelmesiyle ekranda geriliyordu.

BİLİNDİK POZLAR

Son olarak 16 Nisan referandumunda benzer görüntüleri veren ikili, bu gece 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle özel yayınla ekrandaydı.

15 TEMMUZ'U KONUŞTULAR

İlker Başbuğ'u konuk eden ikilinin programında, 15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye genelinde vatandaşların meydanlara akın ettiğini gören Portakal ile Küçükkaya, yorgunluğun da etkisiyle ekrana böyle yansıdı;

 

 

 

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 13:10
  1. Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı
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  • OsmanOsman46 dk önce
    Ulan şerfsiz medyanın dolduruşuna gelip beyinsizce yorum yapıyorsun.
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi50 dk önce
    portakal mandAlin kucuk kayada tas oldu allah rahmet eylesin
  • Solo TürkSolo Türk1 sa önce
    Portakal mı muzmusun CHP nin yüzbin kişilik istanbul mitingini geniş ekran yapıp halkın algı ile oynarken pekbi mutluydun helikopter görüntüyü havadan çekiyor ekranlar yine almıyor iki dakika adam ol bu vatanın ekmeğini yiyorsun yahudi uşağı hain
  • serhatserhat1 sa önce
    bu iki şerefsiz vatan haini neden hala medyadalar olmaları gereken asıl yeryyy.... kodes ......türk halkı siz pkk destek çilerini artık görmek bile istemiyor.......... yasin börüler ölmez bu vatanda.........siz vatan hainleri var oldukça biz bir ölür bin diriliriz
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