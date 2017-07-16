Meydanları görünce yine yüzleri düştü!

Seçim günleri özel yayınlarla FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal, sonuçların gelmesiyle ekranda geriliyordu.

BİLİNDİK POZLAR

Son olarak 16 Nisan referandumunda benzer görüntüleri veren ikili, bu gece 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle özel yayınla ekrandaydı.

15 TEMMUZ'U KONUŞTULAR

İlker Başbuğ'u konuk eden ikilinin programında, 15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye genelinde vatandaşların meydanlara akın ettiğini gören Portakal ile Küçükkaya, yorgunluğun da etkisiyle ekrana böyle yansıdı;