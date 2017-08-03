Meydanı boş bulan anketçi salladıkça salladı!
Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP'nin İlhan Kesici'yi aday göstermesi durumunda yüzde 53 ile Kesici'nin kazanabileceğini ileri sürdü.03 Ağustos 2017 Perşembe 12:44
Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin İlhan Kesici'yi aday göstermesi durumunda yüzde 53 ile Kesici'nin kazanabileceğini ileri sürdü.
"AKŞENER YARIN SEÇİM OLSA YÜZDE 13-20 ALIR"
Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı programda Meral Akşener'in kuracağı partinin yarın seçim olsa alacağı oyun yüzde 13 ila 20 arasında olduğunu da söyledi.