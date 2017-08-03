Meydanı boş bulan anketçi salladıkça salladı!

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin İlhan Kesici'yi aday göstermesi durumunda yüzde 53 ile Kesici'nin kazanabileceğini ileri sürdü.

"AKŞENER YARIN SEÇİM OLSA YÜZDE 13-20 ALIR"

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı programda Meral Akşener'in kuracağı partinin yarın seçim olsa alacağı oyun yüzde 13 ila 20 arasında olduğunu da söyledi.