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Meydanı boş bulan anketçi salladıkça salladı!

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP'nin İlhan Kesici'yi aday göstermesi durumunda yüzde 53 ile Kesici'nin kazanabileceğini ileri sürdü.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:44
Meydanı boş bulan anketçi salladıkça salladı!

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin İlhan Kesici'yi aday göstermesi durumunda yüzde 53 ile Kesici'nin kazanabileceğini ileri sürdü.

"AKŞENER YARIN SEÇİM OLSA YÜZDE 13-20 ALIR"

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı programda Meral Akşener'in kuracağı partinin yarın seçim olsa alacağı oyun yüzde 13 ila 20 arasında olduğunu da söyledi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:44
  1. İlhan Kesici
  2. Meral Akşener
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