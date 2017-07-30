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Meydana gelen kaza sonrasında kavga: 8 yaralı

Konya'da maddi hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada, 8 kişi yaralandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:04
Meydana gelen kaza sonrasında kavga: 8 yaralı

Meram ilçesi Loras Mahallesi'nde bugün saat 21.00 sıralarında Ramazan Karabacak yönetimindeki 42 J 5643 plakalı otomobil ile Ahmet Altunçiçek yönetimindeki 42 HH 979 plakalı otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavga, yakınlarının da katılmasıyla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi.

Polis, tafarları havaya ateş ederek ayırdı. Her iki guruptan 8 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Bazı yaralıların sırtlarında diş izlerinin olduğu görüldü. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayların daha fazla büyümemesi için Çevik Kuvvet ekipleri önlem aldı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:04
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