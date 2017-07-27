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Meydan okudu: Trump'tan emir almam!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD’ye meydan okuyarak Trump’ın 'derhal ve sıkı ekonomik önlemler alma' tehdidine karşılık verdi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 18:59
Meydan okudu: Trump'tan emir almam!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı'nın Anayasa'yı yeniden yazma, parlamentoyu muhaliflere kapatma ve yeni bir devlet düzeni tasarlama konularında ısrarcı olması durumunda ‘‘derhal ve sıkı önlemler alacaklarını'' belirtmesinden bir gün sonra açıklama yapan Maduro, Kurucu Meclis'in 30 Temmuz'da aktif hale geleceğini doğruladı ve Milli Savunma Meclisi'ne “emperyal tehdide karşılık verme” çağrısında bulundu.

Timeturk'un aktardığına göre Maduro, Twitter hesabından, “Ne vatanımızı yabancı bir devletin yönetmesine izin veririz, ne de onlardan emir alırız” yazısını yayınladı. Beyaz Saray'ın olası bir saldırısına karşı nasıl bir önlem alacağını konusunda detaylara girmeyen Venezuela Devlet Başkanı, “Vatanımızın antikolonyal ve antiemperyalist savunmasında kararlıyız, cevabımız sabittir” diye de ekledi.



Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 18:59
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