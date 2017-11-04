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Ağrı'da meydan muharebesi gibi kavga

Ağrı’da iki aşiret grubu arasında çıkan taşlı sopalı kavga meydan muharebesini aratmadı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:30
Ağrı'da meydan muharebesi gibi kavga

Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen kalabalık 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada sandalyeler havada uçuştu, cadde adeta savaş alanına döndü.

5 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, hastane ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 10:30
  1. Ağrı
  2. Aşiret kavgası
  3. meydan kavgası
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