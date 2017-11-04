Ağrı'da meydan muharebesi gibi kavga

Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen kalabalık 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada sandalyeler havada uçuştu, cadde adeta savaş alanına döndü.

5 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, hastane ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA