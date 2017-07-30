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Meydan kavgasını polis önledi

Aydın Kent Meydanı’nda iki grup arasında meydana gelen kavgayı çevik kuvvet ekipleri önledi.

30 Temmuz 2017 Pazar 16:07
Meydan kavgasını polis önledi

Edinilen bilgiye göre; karşıt görüşlü iki grup kent meydanında karşılaşınca henüz sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İki grup arasında çıkan kavgada bazı gençlerin kavga ederken havuza düştüğünü gören çevre sakinleri bölgede devriye gezen polis ekipleri 155 polis merkezini arayarak yardım istedi. Tarafların kalabalık olması nedeniyle meydandaki mevcut ekipler kavgayı ayırmakta zorlanırken, bölgeye kısa sürede otobüsle gelen çevik kuvvet ekipleri kavga eden tarafları ayırdı. Grubun biri olay yerinden kaçıp uzaklaşırken, polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılan diğer grubun gençleri ise “Bu vatanı hainlere mi bırakacağız. Vatan hainliği yapıyorlar” diye bağırarak bölgeden uzaklaştılar. Yaşanan arbede sonucu kimse kimseden davacı ve şikayetçi olmazken polis ekipleri bölgede güvenlik tedbirlerini arttırdılar.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 16:07
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