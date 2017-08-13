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Mevzuata uymayan araçlara ceza yağdı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince, Yol Kenarı Denetim İstasyonlarından mevzuata aykırı bulunan araçlara ceza yağdırıldı.

13 Ağustos 2017 Pazar 08:25
Mevzuata uymayan araçlara ceza yağdı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince; Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon bölge müdürlüklerine bağlı yol kenarı denetim istasyonlarında, 1 Ocak-1 Ağustos döneminde toplam 7 milyon 545 bin 857 araç denetlenirken, 37 bin 900 araca, 29 milyon 610 bin 965 lira ceza kesildi.

Yol kenarı denetim istasyonlarından İstanbul Bölge Müdürlüğü, bu dönem toplam 2 milyon 58 bin 70 aracın kontrolünü yaparak, en fazla aracın denetlendiği bölge oldu. Kontrol edilen toplam araç sayısının yüzde 32,14'ünün denetimi burada gerçekleştirildi. Söz konusu bölgede kontrol edilen araçlardan 12 bin 421'ine toplam 9 milyon 517 bin 72 lira ceza kesildi. İstanbul, yüzde 32,14 ile en fazla ceza kesilen bölge oldu.

Denetimlerde cezalar, Karayolu Taşıma Kanunu ile Karayolları Trafik Kanunu ihlalinden kaynaklandı. Cezaların büyük kısmı araçların yetki belgesi olmamasından ve fazla yükleme yapmasından gerçekleşti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 08:25
  1. Yol Kenarı Denetim İstasyonları ceza
  2. Mevzuata uymayan araçlar
  3. ağırlık kontrol
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