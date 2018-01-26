Mevzideki teröristlerin kafasına inen bomba kamerada

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TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda savaş uçaklarımızın yaptığı hava harekatından yeni görüntüler yayınlandı.
26 Ocak 2018 Cuma 17:48
Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 17:48
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