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Mevzide çatışma anları saniye saniye kamerada
TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünü teröristlerden temizledi. Operasyonda 10'dan fazla terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma anları saniye saniye kameralara böyle yansıdı.
27 Ocak 2018 Cumartesi 15:50
Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 15:50
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