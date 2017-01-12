Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi için flaş karar

Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesini ailesi almayınca ortada kaldı. 24 gündür morgda bekletilen Altıntaş'ın cenazesi için karar verildi

Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi için flaş karar
Eklenme: 12 Ocak 2017, 10:00
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Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık 2016 tarihinde Büyükelçi Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri 21 Aralık'ta tamamlandı.

Aile tarafından kabul edilmeyen ve yaklaşık 24 gündür Adli Tıp Kurumu morgunda bekletilen Altıntaş'ın cenazesinin defnedilmesi için Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığınca işlem başlatıldı.

Saldırgan Altıntaş'ın cenazesi, belediyeye teslim edilmesinin ardından kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

 
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