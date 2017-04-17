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Mevlüt Erdinç'in 'Başkan' paylaşımı büyük ilgi topladı

Fransa Ligi'nde Metz forması giyen Mevlüt Erdinç'in referandum sonrası Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili 'Başkan' paylaşımı ilgi topladı.

Mevlüt Erdinç'in 'Başkan' paylaşımı büyük ilgi topladı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:43

Fransa'da forma giyen gurbetçi futbolcu Mevlüt Erdinç tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği referandum sonuçlarının ardından Instagram adresinden anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu seçim sonuçları açıklandıktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından; 'Futbolcu olmadan önce normal bir insanım. Tarafım var, fikrim var özgürüm' yazılı bir paylaşım yaptı.

Kısa sürede 2 bin beğeni alan gönderiye yüzlerce de yorum yapıldı.

 
EtiketlerMevlüt Erdinç
HABER YORUMLARI
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yavuz

Mevlitkardesimseninleayni yoldayizseni seviyoruz.basarilardileriz .AllahimreisimizibaskanimizikorusunCenabimevlam yar ve yardimcimiz olsun.Selamlar.

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mustafa hollanda.

BaskaniReisicok seviyoruz mevlitkardesimidecokcok seviyoruz .Dualarimreisime mevlitkardesimeVebutunevetcilereAllaha emanet olun.

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CİHANGİRSELÇUKOSMANLI

EVET.....MUHTEŞEM...ABD VE ABÇÖKÜYOR ÇATIRDIYOR.TÜRKİYE150YILLIK BATININGIZLIANLAŞMALARİNI VESAYETLERİNIDİKTELERİNİ KIRDI,VURDU... EZDİGEÇTİ .İNG.KRALICESİKENDINEBASKASÖMÜRGE ÜLKELER VE"GÜLLER " BULSUN.

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Bilal

Reis Bugün Ayasofyayi acma müjdesi bekliyoruz.

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tuğrul

İsmiyle ve Soy ismiyle müsemma Vatan evladımıza da bu yakışır. Yiğidim benim cesaretinle, ferasetinle korku sal haçlıların yüreğine...

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