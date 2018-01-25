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Mevlüt Erdinç adım adım Konyaspor'a

Konyaspor yönetimi Rodallega transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından tekrar forvet arayışlarına başladı..

25 Ocak 2018 Perşembe 02:19
Mevlüt Erdinç adım adım Konyaspor'a

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR -Trabzonspor'dan Hugo Rodallega transferini kapatan ve Konyaspor ile ismi anılan Demba Ba'nın da uzun zamandır sakat olmasından dolayı transferinden vazgeçen Konyaspor kurmaylarının tekrar rotayı yerli forvetlere çevirdi.

HEDEF YERLİ FORVET

Mehmet Özdilek'in bir an önce forvet transferini bitirilmesini istemesi üzerine fizik anlamda güçlü yerli forvet isimlerine yönelen Atiker Konyaspor, Başakşehir'in yıldızı Mevlüt Erdinç'i gündemine aldı. Başakşehir'de ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan ve Adebayor'un yedeği konumunda olan 30 yaşındaki milli yıldızın da bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.

Milli yıldız Mevlüt Erdinç bu sezon Başakşehir formasıyla 23 karşılaşmaya çıkarken 5 kezde fileleri havalandırdı.

Kaynak:YENİAKİT

 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 02:19
  1. Mevlüt Erdinç
  2. Konyaspor
  3. Başakşehir
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