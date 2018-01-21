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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın BMGK çağrısına cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afrin'de yürütülen harekatla ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Ocak 2018 Pazar 16:59
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın BMGK çağrısına cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmen Eşgüdüm Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' için "Operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Dün akşam havadan vurduk, yine OBÜS'lerle hedefler vuruldu. Bu sabah da kahraman askerlerimiz sınırın ötesine geçtiler. Bu bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

FRANSA'NIN BMGK ÇAĞRISI

Çavuşoğlu Fransa'nın BMGK çağrısı içinse , "Fransa ile görüşüp hedefimizin siviller olmadığını belirttik. Fransa'nın böyle bir durumda terör örgütünün yanında olmaması ve bize destek çıkmasını bekleriz." ifadelerini kullandı.



 

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:59
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