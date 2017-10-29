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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Barzani açıklamas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresini uzatmama kararına yönelik açıklamada bulundu.

29 Ekim 2017 Pazar 16:00
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Barzani açıklamas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresini uzatmama kararı hakkında, "kendi geleceği ile ilgili kararı kendi verir" ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, 1 Kasım'da sona erecek olan başkanlık süresinin uzatılmasını kabul etmediği bildirilmişti.

Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani'nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, yarın oturum yapılacak IKBY Parlamentosuna konuyla ilgili mektup gönderdiğini belirtmişti.

Barzani'nin, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantı sonrası hem milletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta yaptığı oturumda oy çokluğuyla her iki seçimi de 8 ay erteleme kararı almıştı.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 16:00
  1. IKBY parlamentosu
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. IKBY
  4. Mesut Barzani
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