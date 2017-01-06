Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ateşkes açıklaması!

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New York'daki BM genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de varılan ateşkesi yakından izlediklerini ve muhalif grupların ateşkesi çiğnemediklerinin görüldüğünü belirtti.

New York'ta konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana'daki görüşmenin temelini BM Güvenlik Konseyi ve Cenevre görüşmelerinin oluşturacağını ifade etti.

"Astana görüşmeleri, Cenevre sürecinin yeniden başlaması için vesile olacak. Biz ve muhalefet samimiyiz. Temkinliyiz, gerçekçiyiz" diyen Çavuşoğlu, Ateşkesin devam etmesi ve insani yardımların ulaştırılmasının önemine değinerek, ateşkes ihlallerinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs'ta da Türkiye'nin garantörlüğünün önemine değinen Çavuşoğlu, "Kıbrıs Rum Kesimi'nin endişelerini de anlamak istiyoruz" dedi.

"ATEŞKESİN GARANTÖRLERİYİZ"

Ateşkes ihlallerini Rusya'yla birbirlerine anlık olarak paylaştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Biz ateşkesin garantörleriyiz. İhlallere karşı yaptırım uygulama konusunda mutabakat var" dedi. Çavuşoğlu, ateşkes ihlallerinin devam etmesi durumunda mutabakatın çökebileceği belirtti. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından diğer satır başları ise şu şekilde:

- Herkes imzaladığı mutabakata sadık kalsın, sözünde dursun ki Suriye krizinin çözümünde yol alalım.

- Ateşkes ihlali devam ederse Suriye'deki barış görüşmeleri çöker.

- Hem ateşkes mutabakatına varacaksın hem de İdlib ve çevresini kuşatmaya devam edeceksin, o zaman bu anlaşmanın anlamı yok demektir.