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Filipinler'de Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşinin mücevherleri çalındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde 50. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Filipinler’e gitti. Seyahatte eşine eşlik eden Hülya Çavuşoğlu’nun mücevherleri havalimanında çalındı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:30
Filipinler'de Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşinin mücevherleri çalındı

Geçen hafta Manila'da 50'nci Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu'nun eşinin mücevherlerinin havaalanında çalındığı ortaya çıktı.

Filipinler basını, 4 kişinin Dışişleri Bakanı'nın eşi Hülya Çavuşoğlu'nun mücevher kutusunu çaldığını yazdı. Gazetelerin iddiasına göre, Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleşen olayda, Escada beyaz altın yüzük, pırlantalı bir yüzük, inci işlemeli altın bir yüzük, 3 set inci küpe ve elmaslı bir altın kolye çalındı.

Hülya Çavuşoğlu'nun eve gelince bu durumun farkına vardığını söyleyen Manila Uluslararası Havacılık Birimi'nin genel müdürü Ed Monreal, hırsızların yakalandığını açıkladı.

Philippine Star gazetesi, çalınan mücevherin Yves Ronald Baguion, Wilson Mataganas, John Andews Racoma ve Alfaro isimli bir kişiden ele geçirildiği belirtildi. Yakalanan hırsızlar suçu itiraf etti.

Yaşananların ardından Çavuşoğlu'nun Manila'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne haber vererek bir devreye girilmesini istediği belirtilirken, yapılan incelemeler sonuncunda mücevher kutusunun bagaj yükleyenlerden birinin dolabında bulunduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:30
  1. Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği
  2. Hülya Çavuşoğlu
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