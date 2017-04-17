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Mevlüt Çavuşoğlu'na İranlı mevkidaşından kutlama

Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla arayan İran Dışişleri Bakanı Zarif, "evet" çıkmasını tebrik etti.

Mevlüt Çavuşoğlu'na İranlı mevkidaşından kutlama
Eklenme: 17 Nisan 2017, 18:28

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.

Zarif, görüşmede, Çavuşoğlu'na, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasından dolayı tebriklerini sundu.

Çavuşoğlu'nu, dün de Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur ve Kenya Dışişleri Bakanı Amina Muhammed telefonla arayarak sonuçlardan dolayı tebrik etmişti.

 
EtiketlerDişişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluSİYASET Haberleri
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