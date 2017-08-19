Mevlüt Çavuşoğlu'dan Barcelona saldırısında yaralanan Türk işadamına geçmiş olsun telefonu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Barselona'da meydana gelen terör saldırısında yaralanan Türk işadamına geçmiş olsun dileğinde bulundu.19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barcelona'daki terör saldırısında yaralanan Türk işadamı Emre Eroğlu ile telefonda görüştü.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İspanya'nın Barcelona kentinde meydana gelen terör saldırısında yaralanan Emre Eroğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.