Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmen milletvekili ve siyasetçilerle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkmen siyasetçilerle görüşmesi, Bağdat Yeşil Bölge'deki Reşit Otel'de basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu "Türkmenlerin geleceği Irak'ın birliği içerisindedir. Türkmenler Irak'ın birlik ve beraberliğini en çok destekleyen millettir. Haklarının da verilmesi ve ihlal edilmemesi gerekiyor. Telafer gibi Türkmen bölgelerin de kimliğinin korunması gerekiyor. Türkmenler arasında hiçbir ayırım yapmadan hepsini destekliyoruz." dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüştükten sonra Çavuşoğlu, Erbil'e hareket ederek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüşecek.