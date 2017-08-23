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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmen milletvekili ve siyasetçilerle görüştü

Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmen milletvekili ve siyasetçilerle görüşmelerde bulundu

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:25
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmen milletvekili ve siyasetçilerle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu'nun Türkmen siyasetçilerle görüşmesi, Bağdat Yeşil  Bölge'deki Reşit Otel'de basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu "Türkmenlerin geleceği  Irak'ın birliği içerisindedir. Türkmenler Irak'ın birlik ve beraberliğini en çok  destekleyen millettir. Haklarının da verilmesi ve ihlal edilmemesi gerekiyor.  Telafer gibi Türkmen bölgelerin de kimliğinin korunması gerekiyor. Türkmenler  arasında hiçbir ayırım yapmadan hepsini destekliyoruz." dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüştükten sonra Çavuşoğlu,  Erbil'e hareket ederek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani  ile görüşecek.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:25
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  2. Dışişleri bakanı
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
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  7. Bağdat
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