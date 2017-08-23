Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye referandumun iptalini isteyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak ziyaretinde mevkidaşı İbrahim Caferi ile kameraların karşısına geçti.

Televizyonların canlı yayınladığı basın toplantısında Çavuşoğlu "Telafer'i DAEŞ'ten geri almak için başlatılan operasyondan memnunuz. Telafer'in Türkmen kimliğinin korunması yönündeki beklentileri de değerli kardeşim Caferi ile paylaştım" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IŞİD sonrası Irak'ın yeniden ayağa kalkması için Ankara'nın tüm desteği vereceğini söyledi: "Bugün buraya Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğü ve birlik beraberliğine desteğimizi göstermek için geldim."

Sınır bütünlüğüne vurgu yapan Çavuşoğlu, "Kerkük'te bölgesel yönetimin bayrağının asılmasının ve Erbil'in adımlarının yanlış olduğunu söyledik" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun bugünkü randevu listesinde, kritik bir görüşme bulunuyor. Erbil'e geçecek Dışişleri Bakanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüşecek. Buluşmanın en önemli gündem maddesi, beklendiği gibi bağımsızlık referandumu olacak.

Referandum kararının yanlış olduğunu Erbil ziyaretinde de söyleyeceğini aktaran Çavuşoğlu, net bir şekilde referandumun iptalini isteyeceğini söyledi.

Bir gazetecinin sorduğu Başika'daki askeri kampla ilgili soruyu yanıtlayan Türkiye Dışişleri Bakanı, "Başika Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmek için kurulmadı. Ve burada Irak'ın öz evlatları eğitildi, donatıldı. Neye karşı? DAEŞ'e karşı. 700'den fazla DAEŞ teröristi kampta eğitim alanlar tarafından öldürüldü. Şimdi de Irak yönetiminin verdiği görevleri yerine getiriyor. Başika kampının buradaki iç siyasette yarattığı gerilimin de farkındayız. Özel temsilciler teknik konuları görüşüyor" diye konuştu.