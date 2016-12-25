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Mevlüt Çavuşoğlu: Tarih bizi affetmez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çanakkale'yi savunurken, 6 bin Halepli vardı. Oradaki Haleplilere karşı duyarsız kalırsak, tarih bizi affetmez, insanlık bizi affetmez" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Tarih bizi affetmez
Eklenme: 25 Aralık 2016, 18:50
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemer'deki bir otelde 3'üncü Muhtarlar İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile milletvekilleri, belediye başkanları ve muhtarlar katıldı.

'FETÖ'YE YAKIŞAN BİR HAİNLİK'

Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin karşısına engeller çıkarıldığını ve güçlü Türkiye'nin kıskanıldığını söyledi. İçerde ve dışarda hainlerle mücadelenin süreceğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "İçerde ve dışarda hain, dinimizi istismar eden DAEŞ'li teröristleri de yok edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Nerede olursa olsun, sınırımızın içinde, sınırımızın dışında. Kalleş PKK ile şehir içinde de mücadele ediyoruz. Onlar mertçe polisimizin, askerimizin karşısına çıkamaz. Onlar kalleştir. FETÖ de kalleştir. İşte Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'u arkasından vurmuştur. Tam FETÖ'ye yakışan bir davranıştır, hainliktir" dedi.

'GEREKİRSE BİR ÇAĞI KAPATIRIZ'

Şehitlerin emaneti toprakları korumak için düşmanın her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Biz Peygamber efendimizin müjdesine nail olmuş, bir çağı kapatıp, bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız. Biz gerekirse bir çağı kapatırız, yeni bir çağ açarız ama bu vatanı, milleti böldürmeyiz" diye konuştu.

'TARİH BİZİ AFFETMEZ'

Halep'te 50 bine yakın insanın sıkışıp kaldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Halep'te abluka içinde kuşatılmış, bombalanmış, açlığa terk edilmiş, zulümle öldürülen insanlara duyarsız kalırsak o zaman müslümanlığımızdan da insanlığımızdan da utanırız. Çanakkale'yi savunurken, 'Çanakkale geçilmez' derken, orada 6 bin Halepli vardı Çanakkale'yi savunurken, düşmana karşı. Oradaki Haleplilere karşı duyarsız kalırsak, tarih bizi affetmez, insanlık bizi affetmez. Bu dünyada da öbür dünyada da bunun hesabını veremeyiz. 45 bin insanı kurtardık, yeniden hayata kavuşturduk. Oradaki insanları Türkiye'ye getirdik, tedavisini yapıyoruz."

 
Etiketlerbakan çavuşoğluSİYASET Haberleri
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