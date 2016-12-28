Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'de ateşkes mütabakatı her an yürürlüğe girebilir

Bu haber 11.521 kez okundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes sürecine ilişkin, "Mutabakat her an yürürlüğe girebilir" dedi. Çavuşoğlu Astana'daki görüşmede PYD'nin olmayacağını da açıkladı.

"ANLAŞMA HER AN YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR"

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda iki anlaşmanın hazır olduğunu; bunlardan birinin siyasi çözüm diğerinin ise ateşkesle ilgili olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, Rusya ile Suriye konusunda varılan anlaşmanın her an yürürlüğe girebileceğinin altını çizdi.

"SURİYE'DE ATEŞKES ÇOK YAKIN"

Çavuşoğlu, Suriye'de yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaşla ilgili müjde de vererek "Suriye'de kalıcı ateşkes ve siyasi çözüme yakınız." dedi.

DIŞİŞLERİ KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri kaynakları, DAEŞ ve PYD'nin ateşkese dahil olmadığını açıkladı. Ayrıca ateşkese uymayan tarafa yaptırım kararı alındı.

GECE YARISI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi bekleniyor.