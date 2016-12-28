Cloudflare

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'de ateşkes mütabakatı her an yürürlüğe girebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes sürecine ilişkin, "Mutabakat her an yürürlüğe girebilir" müjdesini verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'de ateşkes mütabakatı her an yürürlüğe girebilir
Eklenme: 28 Aralık 2016, 14:35
Bu haber 11.521 kez okundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes sürecine ilişkin, "Mutabakat her an yürürlüğe girebilir" dedi. Çavuşoğlu Astana'daki görüşmede PYD'nin olmayacağını da açıkladı.

"ANLAŞMA HER AN YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR"

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda iki anlaşmanın hazır olduğunu; bunlardan birinin siyasi çözüm diğerinin ise ateşkesle ilgili olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, Rusya ile Suriye konusunda varılan anlaşmanın her an yürürlüğe girebileceğinin altını çizdi.

"SURİYE'DE ATEŞKES ÇOK YAKIN"

Çavuşoğlu, Suriye'de yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaşla ilgili müjde de vererek "Suriye'de kalıcı ateşkes ve siyasi çözüme yakınız." dedi.

DIŞİŞLERİ KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri kaynakları, DAEŞ ve PYD'nin ateşkese dahil olmadığını açıkladı. Ayrıca ateşkese uymayan tarafa yaptırım kararı alındı. 

GECE YARISI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi bekleniyor.

 
EtiketlerDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluAstanaPYDSuriyeDEAŞ
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

rizeli

BU MEMLEKETTE ISMI MÜSÜMANKALBI KAN KOKAN VANPIRLER VAR ICIMIZDEBURADA UTANMADAN ASLA BARIS OLMAZ DIYE KARALAMA YAPIYOR:BARISIN HAYALI BILE GÜZEL AMA ICIMIZDEKI YARASA SÖYLÜLAR NE YAZIKKI ISIMLERI FATIH OLSADAKALBLERI BIZANS DIR

Cevapla

Fatih

Hayaller içinde yüzüyor bizim dışişleri bakanı o topraklara hiçbir zaman barış gelmezheleki rusya İran Esed şiiler olduğu müddetçe tek çare islam birliği hilafet !!

Cevapla

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!

ABD Ankara Büyükelçiliğinin ABD’nin YPG ve DEAŞ’a destek verdiği yönündeki…

Meclis'te CHP'liler yine ortalığı karıştırdı!Meclis'te CHP'liler yine ortalığı karıştırdı!

Meclis Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı.

Yoğun kar yağışı altında çatışma! 1 asker şehitYoğun kar yağışı altında çatışma! 1 asker şehit

Tunceli'de yoğun kar yağışının sürdüğü bölgede devam eden çatışamada 1…

Silivri'de yine kuş uçurtulmuyorSilivri'de yine kuş uçurtulmuyor

Fethullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da görev yerine…

FETÖ dolandırıcıların ekmeğine yağ sürdü!FETÖ dolandırıcıların ekmeğine yağ sürdü!

Bursa’da kendisini arayıp “Hakkında FETÖ’cü olduğuna dair iddialar ve deliller…

Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdiÇavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes sürecine ilişkin, "Mutabakat her…

Beckham'ın fotoğrafıyla Belediyeden ulaşım kartı aldı!Beckham'ın fotoğrafıyla Belediyeden ulaşım kartı aldı!

İzmir'de bir üniversite öğrencisi, belediyenin internet sitesi üzerinden başvurduğu ulaşım…

O hainler firar etti mi? Resmi açıklama geldiO hainler firar etti mi? Resmi açıklama geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde meydana gelen…

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve…