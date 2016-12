Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'de ateşkes mütabakatı her an yürürlüğe girebilir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes sürecine ilişkin, "Mutabakat her an yürürlüğe girebilir" müjdesini verdi.